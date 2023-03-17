Фельдшера скорой помощи избили в Дальнеконстантиновском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фельдшера скорой медицинской помощи, который находился на вызове, избили в Дальнеконстантиновском районе. Об этом неприятном инциденте сообщил министр здравоохранение Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Все произошло в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района. Фельдшера скорой помощи избил родственник пациента прямо во время вызова. Информацию о происшествии уже передали в полицию.

- Но оставить без внимания этот инцидент нельзя. Медики иногда продолжают сталкиваться с таким насилием в свой адрес. И каждое такое вопиющее событие не должно пройти безнаказанно, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

По словам министра, от госпитализации сотрудник скорой помощи отказался. Однако ему придется пройти амбулаторное лечение.