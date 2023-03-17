Капитальный ремонт школы №48 проведут в Нижнем Новгороде

Проблемный потолок в школе тоже отремонтируют. Фото: "Мой Нижний Новгород".

Школу №48, в которой обрушилась штукатурка, капитально отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в городском департаменте образования.

Проект преображения школы уже готов и получил положительное заключение госэкспертизы части достоверности определения сметной стоимости работ.

- Департаментом образования городской администрации направлено письмо в адрес министерства образования и науки Нижегородской области по вопросу включения школы №48 в программу комплексного капитального ремонта, - заметили в департаменте.

Напомним, недавно в женском туалете на втором этаже этой школы обрушился большой пласт штукатурки. В связи со случившимся помещение частично перекрыли. Вместе с тем, учащиеся отметили, что в школе протекает крыша, поэтому потолки там в целом выглядят не лучшим образом.

- В настоящее время помещение, где обрушился потолок, закрыто. Ремонт потолка будет выполнен после проведения обследования и подготовки локального сметного расчета, - добавили в департаменте.

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