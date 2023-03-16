Штукатурка обрушилась в школе №48 Нижнего Новгорода

Обрушение произошло в женском туалете. Фото "Мой Нижний Новгород".
Огромный кусок штукатурки рухнул в туалете школы №48 в Приокском районе Нижнего Новгорода, информирует сообщество «Мой Нижний Новгород» в соцсетях.
Как сообщают учащиеся школы, обрушение произошло в женском туалете на верхнем втором этаже здания. Вид потолков в учебных классах их также не устраивает. По всей видимости, в здании протекает крыша.
- В женском туалете рухнул огромный кусок штукатурки. И, судя по крошкам, потолок продолжает разрушаться и дальше, - говорится в сообщении.
К слову, после инцидента туалет продолжает работать, но доступ к месту обрушения перегородили партой.
Ввиду случившегося, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в городскую администрацию. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!
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