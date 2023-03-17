Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» работают в режиме повышенной готовности

В Нижегородской области 17 марта 2023 года наблюдается ухудшение погоды: снег, мокрый снег, колебания температуры с переходом через ноль.

Энергетики «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» работают в режиме повышенной готовности, предполагающем полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию готовы 224 бригады: 827 энергетиков и 383 единицы спецтехники. Специалисты оснащены высокопроходимой техникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В «Нижновэнерго» работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона.

За работой энергообъектов установлен особый контроль. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

Сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).