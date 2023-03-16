Детский туризм в Нижегородской области будут развивать совместно с брендом «Смешарики» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области будут развивать детский туризм в партнерстве с брендом «Смешарики». Соглашение заключили на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2023 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Партнерство позволит совместно выработать предложения по привлечению внимания юных туристов к объектам Нижегородской области.

Как отмечает министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, одним из перспективных направлений в индустрии путешествий в России считается именно детский и молодежный туризм. В Нижегородской области туроператоры уже предлагают разнообразные маршруты для юных путешественников.

Ранее мы сообщали, что 11 октября 2022 года на Нижегородской ярмарке стартовал проект «Нижний Новгород – столица детского туризма России 2022-2023» в рамках «Форума по развитию детского туризма».

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