Проект «Нижний Новгород – столица детского туризма России» стартовал на Нижегородской ярмарке 11 октября Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Проект «Нижний Новгород – столица детского туризма России 2022-2023» в рамках «Форума по развитию детского туризма» стартовал на Нижегородской ярмарке сегодня, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Мэр города Юрий Шалабаев рассказал, какие события запланированы в рамках детского туризма. Будут организованы иммерсивные шоу-выставки, арт-пространства. Также он отметил проект «Посмотри на Нижний», который включает набор детских экскурсионных программ.

– Нижний Новгород - очень привлекательный город для детей. Они могут познакомиться с нашей культурой, историей, промышленностью, наукой, спортивной инфраструктурой. Мы организовываем встречи с лучшими людьми города, с нашими звёздами, спортсменами, театральными деятелями. Изюминкой в этом году станет тема аутентичной национальной игрушки, – отметил директор городского департамента развития туризма и внешних связей Александр Симагин.