Нижегородский Стригинсий мост частично перекрыли до конца марта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Движение по Стригинскому мосту в Нижнем Новгороде приостановлено на 413 километре автодороги М-7 «Волга». Об этом сообщается на федеральном сайте «Упрдор Москва – Нижний Новгород».
Проезд через Оку организован по одной полосе в каждую сторону с максимальной скоростью в 50 километров в час.
Такие ограничения связаны с устранением дефектов в дорожном покрытии, уборкой и вывозом снега.
Согласно сервису Яндекс.Карты, работы на Стригинском мосту продлятся до 23.59 31 марта.
Напомним, движение на участке улицы Пожарского напротив дома №1 по улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде будет приостановлено. Проезд перекроют с 20.00 17 марта до 8.00 20 марта.
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