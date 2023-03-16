Движение на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет приостановлено до 20 марта ФОТО: Нижегородский ЦОДД

Движение на участке улицы Пожарского напротив дома №1 по улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде будет приостановлено. Проезд перекроют с 20.00 17 марта до 8.00 20 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В период, когда проезд на улице Пожарского будет перекрыт, подъезд к жилым домам останется беспрепятственным. Для этого введут двустороннее движение по набережной Лыковая Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова.

В департаменте также отмечают, что на подъездах к перекрытому участку дороги установят предупреждающие аншлаги и запрещающие проезд знаки. Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомится со схемой проезда и быть внимательнее.

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