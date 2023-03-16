Дорожный фонд Нижегородской области планируют увеличить более чем на 942 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На увеличение дорожного фонда из бюджета Нижегородской области планируют выделить 942,8 млн рублей. Губернатор Глеб Никитин внес поправки в бюджет региона на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Таким образом, 137,4 млн рублей будет выделено дополнительно на ремонт дорог. На реконструкцию автодорог общего пользования закладывается 90,3 млн рублей, а на реализацию интеллектуальных транспортных систем – 121,2 млн рублей.

Ранее, в декабре 2022 года, мы сообщали, что в бюджете Нижнего Новгорода заложены немалые средства на модернизацию городской инфраструктуры и содержание территорий и дорог.

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