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НовостиОбщество16 марта 2023 17:06

Дорожный фонд Нижегородской области планируют увеличить более чем на 942 млн рублей

Глеб Никитин внес поправки в бюджет региона на 2023 год
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Дорожный фонд Нижегородской области планируют увеличить более чем на 942 млн рублей

Дорожный фонд Нижегородской области планируют увеличить более чем на 942 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На увеличение дорожного фонда из бюджета Нижегородской области планируют выделить 942,8 млн рублей. Губернатор Глеб Никитин внес поправки в бюджет региона на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Таким образом, 137,4 млн рублей будет выделено дополнительно на ремонт дорог. На реконструкцию автодорог общего пользования закладывается 90,3 млн рублей, а на реализацию интеллектуальных транспортных систем – 121,2 млн рублей.

Ранее, в декабре 2022 года, мы сообщали, что в бюджете Нижнего Новгорода заложены немалые средства на модернизацию городской инфраструктуры и содержание территорий и дорог.

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