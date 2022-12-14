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Общество14 декабря 2022 11:50

Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год: на что потратят деньги из государственной казны

Депутаты гордумы приняли бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год. Рассказываем, на что потратят деньги
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Бюджет сохраняет свою социальную направленность.

Бюджет сохраняет свою социальную направленность.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год – самый важный документ, который депутаты городской Думы приняли накануне. Финансовая ситуация в стране сейчас сложная, а потому к обеспечению определенных статей бюджета пришлось подходить очень взвешенно. Рассказываем, на что потратят деньги из государственной казны.

Как и в 2022 году, бюджет сохраняет свою социальную направленность — на образование пойдет более половины городского бюджета, увеличены расходы на культуру, спорт и социальные вопросы. В частности, из региональной казны на «социалку» уйдет свыше 58% расходов.

– Бюджет можно оценить как сбалансированный и обоснованный. Он отвечает текущей экономической ситуации и задачам развития Нижнего Новгорода, и, что важно, сформирован с учетом мнения жителей, – рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В новом году особое внимание законодатели уделят поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в 10 раз был увеличен объем финансирования на выплату денежного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов – до 0,7 миллиона рублей.

В бюджете заложены немалые средства на модернизацию городской инфраструктуры и содержание территорий и дорог. Тут речь идет не только о метро и благоустройстве общественных пространств, но и о расселении ветхого и аварийного фонда, строительстве социальных учреждений. Многое планируется сделать в сфере оздоровления Волги и ремонта дорог.

Бюджет города на следующий год утвержден с ростом доходов на 9,1% и расходов – на 14,2%. Так, доходы на 2023 год утверждены в сумме 48 миллиардов 626,8 миллиона рублей, а расходы достигнут 50 миллиардов 901,6 миллиона рублей.

– На инвестиционные расходы бюджетом города предусмотрено 11,9 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в текущем году, – сказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Собственные доходы города составят 23 миллиарда рублей, а поступления по межбюджетным трансфертам утверждены в сумме 25,6 миллиарда рублей.

Однако, несмотря на большие доходы, в целом бюджет Нижегородской области на 2023 год получился дефицитным – расходы в нём превышают доходы на 2 миллиарда 274,7 миллиона рублей.

– К профициту бюджет вернется в 2025 году, – объяснил Юрий Мочалкин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

48 млрд 626,8 млн рублей – составят доходы Нижнего Новгорода в 2023 году

50 млрд 901,6 млн рублей – составят расходы Нижнего Новгорода в 2023 году

25,6 млрд рублей – объем межбюджетных трансфертов

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