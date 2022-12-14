Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год: на что потратят деньги из государственной казны

Бюджет сохраняет свою социальную направленность. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год – самый важный документ, который депутаты городской Думы приняли накануне. Финансовая ситуация в стране сейчас сложная, а потому к обеспечению определенных статей бюджета пришлось подходить очень взвешенно. Рассказываем, на что потратят деньги из государственной казны.

Как и в 2022 году, бюджет сохраняет свою социальную направленность — на образование пойдет более половины городского бюджета, увеличены расходы на культуру, спорт и социальные вопросы. В частности, из региональной казны на «социалку» уйдет свыше 58% расходов.

– Бюджет можно оценить как сбалансированный и обоснованный. Он отвечает текущей экономической ситуации и задачам развития Нижнего Новгорода, и, что важно, сформирован с учетом мнения жителей, – рассказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

В новом году особое внимание законодатели уделят поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Также в 10 раз был увеличен объем финансирования на выплату денежного вознаграждения старостам сельских населенных пунктов – до 0,7 миллиона рублей.

В бюджете заложены немалые средства на модернизацию городской инфраструктуры и содержание территорий и дорог. Тут речь идет не только о метро и благоустройстве общественных пространств, но и о расселении ветхого и аварийного фонда, строительстве социальных учреждений. Многое планируется сделать в сфере оздоровления Волги и ремонта дорог.

Бюджет города на следующий год утвержден с ростом доходов на 9,1% и расходов – на 14,2%. Так, доходы на 2023 год утверждены в сумме 48 миллиардов 626,8 миллиона рублей, а расходы достигнут 50 миллиардов 901,6 миллиона рублей.

– На инвестиционные расходы бюджетом города предусмотрено 11,9 миллиарда рублей, что на 2 миллиарда рублей больше, чем в текущем году, – сказал директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Собственные доходы города составят 23 миллиарда рублей, а поступления по межбюджетным трансфертам утверждены в сумме 25,6 миллиарда рублей.

Однако, несмотря на большие доходы, в целом бюджет Нижегородской области на 2023 год получился дефицитным – расходы в нём превышают доходы на 2 миллиарда 274,7 миллиона рублей.

– К профициту бюджет вернется в 2025 году, – объяснил Юрий Мочалкин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

48 млрд 626,8 млн рублей – составят доходы Нижнего Новгорода в 2023 году

50 млрд 901,6 млн рублей – составят расходы Нижнего Новгорода в 2023 году

25,6 млрд рублей – объем межбюджетных трансфертов

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