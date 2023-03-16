Чернореченскую объездную частично перекроют в Дзержинске из-за ежегодных подтоплений

Источник - Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Участок Чернореченской объездной в Дзержинске перекроют в связи с ежегодным весенним подтоплением. В частности с 17 марта проехать будет нельзя в районе дома №123б по проспекту Ленина. Об этом сообщает главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Участок будет огорожен и на подъезде к нему установят информационные дорожные знаки. Закрытый участок можно будет объехать со стороны Дзержинска через проспект Ленина и улицу Черняховского, а также по проспекту Дзержинского. С восточной стороны объезд возможен через Нижегородское и Автозаводское шоссе, а также по подъездной дороге к посёлку Игумново от трассы М-7 «Волга».

– При стабилизации уровня воды подрядчик будет проводить работы по ее откачке, – сообщает ведомство.

Напомним, что в этом году синоптики не обещают масштабных подтоплений, но жители районов, где из года в год в пору таяния снега образуются огромные лужи, уже задаются вопросом, как коммунальные службы будут справляться со стихией. Обилие воды на улицах может привести к серьезным проблемам, поэтому городские власти решили существенно увеличить затраты на ремонт и содержание ливневых канализаций.

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