Это вам не Венеция: Какие ливневки отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2023 году

Расходы на ремонт ливневок выросли в 2,7 раза. Фото: Иван Макеев

В этом году синоптики не обещают масштабных подтоплений, но жители районов, где из года в год в пору таяния снега образуются огромные лужи, уже задаются вопросом, как коммунальные службы будут справляться со стихией. Обилие воды на улицах может привести к серьезным проблемам, поэтому городские власти решили существенно увеличить затраты на ремонт и содержание ливневых канализаций. Как сообщили в управлении инженерной защиты города, на эти цели выделено 185 млн рублей, что в 2,7 раза больше, чем в 2022 году.

В числе наиболее важных задач специалисты отметили для себя обеспечение водоотвода с проезжей части Гребного канала. Из-за дождей и активного снеготаяния эту территорию подтапливает и машины не могут нормально проехать. В Управлении об этой проблеме знают, поэтому планируют провести ремонт и восстановление ливневой канализации, а еще выполнить подключение дождеприемных колодцев, где это необходимо. В настоящее время продолжается обследование системы.

Отдельного упоминания заслуживает ситуация в микрорайоне «Гордеевский», где ливневок явно не хватает и улицы по несколько дней остаются затопленными настолько, что о прогулке на гондоле по каналам Венеции можно и не грезить.

По словам директора Управления, Андрея Николаева, готовится сметная документация по разработке соответствующего проекта. По предварительной оценке, стоимость проектирования канализации на этом участке составит порядка 50 млн рублей.

- Результатом проектных работ станет техническое решение по отводу ливневых стоков со всей территории микрорайона с использованием как существующих, так и вновь построенных сетей, - заметил он.

Грядущие проектные работы еще не означают скорое начало строительства ливневой канализации. Предполагается, что к концу этого года проект успеет пройти экспертизу, а сами работы начнутся позднее.

При этом в городе продолжают разрабатывать схему единой системы ливневой канализации, которая должна эффективно защищать от подтоплений.

КОНКРЕТНО:

В 2023 году по указанному контракту запланирован ремонт следующих участков ливневой канализации:

- ул. Спутника, 2 (ремонт двух смотровых колодцев); - Южное Шоссе, 8 (ремонт оголовка водовыпуска); - ул. Советская, 18б (перекладка 60 п.м. коллектора, ремонт смотрового колодца); - ул. Маршала Казакова, 17 (перекладка 260 п.м. коллектора, ремонт 4 дождеприемных и 6 смотровых колодцев).

В апреле 2023 года будет проводиться прочистка ливневой канализации по следующим адресам:

- от ул. Дворовая до ул. Львовская (промывка 370 п.м. коллекторов, очистка 12 колодцев); - дорога-дублер между домами 61 и 52 по проспекту Ленина (промывка 633 п.м. коллекторов, очистка 21 колодца); - пр. Героев от д. 31 до 11 (промывка 600 п.м. коллектора, очистка 10 колодцев); - ул. Ванеева от д.38 до водовыпуска (промывка 75 п.м. коллектора, очистка 3 колодцев); - ул. Маршала Рокоссовского (промывка 152 п.м. коллектора очистка 8 колодцев); - ул. Пискунова (промывка 40 п.м. коллектора, очистка 2 колодцев).