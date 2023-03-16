Нижегородский минздрав опроверг угрозу распространения сибирской язвы Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Минздрав Нижегородской области опроверг угрозу распространения сибирской язвы. По данным на 15 марта, случаев заражения выявлено не было. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Сибирская язва чаще всего поражает домашний скот – коров, овец, коз. Для предотвращения распространения заболевания ведутся ветеринарный контроль и вакцинация животных.

Отметим, сибирская язва не передается от животного к животному и от человека к человеку.

– При своевременной диагностике сибирская язва излечима. Лечение этого заболевания всегда проводится в стационарных условиях, – пояснили в минздраве Нижегородской области.

Ранее мы сообщали, что в нижегородских чатах появились страшилки о грядущей вспышке холеры, которую якобы планируют устроить диверсанты. Люди пересылают друг другу один и тот же скриншот с сообщением от якобы сотрудника больницы, в котором говорится о возможной «биологической диверсии».

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