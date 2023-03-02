Фейки о грядущей вспышке холеры появились в нижегородских чатах. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Вслед за сообщениями о ядовитых духах в нижегородских чатах появились страшилки о грядущей вспышке холеры, которую якобы планируют устроить диверсанты. Люди пересылают друг другу один и тот же скриншот с сообщением от якобы сотрудника больницы, в котором говорится о возможной «биологической диверсии».

- На нас надвигается вспышка холеры! Ожидают появления холерной палочки в воде, смертей будет больше, чем от ковида. Пейте только кипяченую воду, по России идет заражение воды холерой, - говорится в сообщении.

В региональном Роспотребнадзоре поспешили заверить, что эти сообщения – фейк, и они не имеют ничего общего с действительностью. Никакой холеры в воде нет, а этот скриншот гуляет по чатам уже почти год.

- Первый подобный фейк появился в сети в начале мая 2022 года. После этого вброс об эпидемии холеры повторялся в июне и октябре. Заметим, что текст сообщения не меняется, пересылается через мессенджеры одна и та же картинка, - отметили в Роспотребнадзоре.

А ведь любое подобное сообщение очень легко проверить на подлинность, просто вбив в поисковую строку браузера, но люди почему-то этого не делают, предпочитая бездумно пересылать друг другу фейки, наводя панику.