Центры медреабилитации появятся в Нижегородской области в 2023 году Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Четыре центра медицинской реабилитации планируют открыть в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает «NewsRoom24» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Центры медреабилитации хотят создать на базе госпиталя ветеранов войн имени Самарина в Дзержинске, Центральных больниц Воротынского и Павловского районов, а также Городской больницы №33 Ленинского района Нижнего Новгорода.

Чтобы повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи, медучреждения будут оснащены оборудованием в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Для будущих четырех центров закупят около 500 единиц оборудования.

Напомним, комплексная программа реабилитации уже появилась в Арзамасе.

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