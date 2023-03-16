Центры медреабилитации появятся в Нижегородской области в 2023 году
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Четыре центра медицинской реабилитации планируют открыть в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает «NewsRoom24» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Центры медреабилитации хотят создать на базе госпиталя ветеранов войн имени Самарина в Дзержинске, Центральных больниц Воротынского и Павловского районов, а также Городской больницы №33 Ленинского района Нижнего Новгорода.
Чтобы повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи, медучреждения будут оснащены оборудованием в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
Для будущих четырех центров закупят около 500 единиц оборудования.
Напомним, комплексная программа реабилитации уже появилась в Арзамасе.
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