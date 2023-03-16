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НовостиОбщество16 марта 2023 10:30

Центры медреабилитации появятся в Нижегородской области в 2023 году

Для четырех таких центров закупят 500 единиц оборудования
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Центры медреабилитации появятся в Нижегородской области в 2023 году

Центры медреабилитации появятся в Нижегородской области в 2023 году

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Четыре центра медицинской реабилитации планируют открыть в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает «NewsRoom24» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Центры медреабилитации хотят создать на базе госпиталя ветеранов войн имени Самарина в Дзержинске, Центральных больниц Воротынского и Павловского районов, а также Городской больницы №33 Ленинского района Нижнего Новгорода.

Чтобы повысить доступность и качество оказываемой медицинской помощи, медучреждения будут оснащены оборудованием в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Для будущих четырех центров закупят около 500 единиц оборудования.

Напомним, комплексная программа реабилитации уже появилась в Арзамасе.

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