Несколько центров медицинской реабилитации планируют создать в Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько центров комплексной медицинской реабилитации хотят сделать в Нижегородской области. Уже сейчас более 400 единиц оборудования находится в процедуре торгов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Комплексная программа реабилитации появилась уже в Арзамасе, сообщается в выпуске новостей на «Первом» канале. Игровые программы, экзоскелет, устройство магнитной стимуляции мозга и даже комплекс, влияющий на настроение пациента – эти и многие другие тренажеры помогают пациентам вернуться к привычной жизни после инсульта, травм и операций.

Министр здравоохранения региона отмечает, что в этом разнообразии технической помощи не хватает уюта.

– Будет и удобная цветовая навигация. Добавим «жизни» - живые цветы и приятные впечатления от коридоров и холлов. Но это уже мелочи. Все получится, я уверен. Это только начало большого пути преобразования нашей медицины, – добавляет Давид Мелик-Гусейнов.

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