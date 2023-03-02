Историческая застройка Нижнего Новгорода повлияет на стиль новых станций метро. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На стиль новых станций метро окажет влияние историческая застройка Нижнего Новгорода. Об этом сообщил гендиректор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков.

Так, при разработке архитектурного стиля новых станций метро будут учитывать историческую застройку, а также историю города. Также это повлияет на дизайн внутренней отделки станций и входов в вестибюли.

По словам Андрея Левдикова, архитекторы уже занимаются этим вопросом. И на обсуждениях выберут наиболее подходящий вариант для стилистики города.

Как отметил Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев, новые станции метро должны стать ландшафтным и средовым центром, а также точкой притяжения нижегородцев.

- Встречи назначаются у станций метро, поэтому там должно быть современно, комфортно, безопасно, удобно и доступно для всех, - добавил Дмитрий Щеголев.