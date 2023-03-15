Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ташкент появятся 28 марта Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Авиакомпания Uzbekistan Airways будет выполнять полеты из Нижнего Новгорода в Ташкент. Прямые регулярные рейсы в столицу Узбекистана начнутся с 28 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

Полеты запланированы два раза в неделю – по вторникам и субботам. Отправление из столицы Узбекистана назначено на 18.00, прибытие в столицу ПФО – в 20.00 по местному времени аэропорта. Также вылет из Нижнего Новгорода в 21.30, а посадка в Ташкенте – в 03.00.

Авиарейсы будут осуществляться на воздушных судах Airbus A320.

Напомним, прямые авиарейсы Нижний Новгород – Анталья стартуют с 27 апреля 2023 года. Их будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

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