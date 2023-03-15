Водителей нижегородских автобусов обеспечат бесплатной мобильной связью. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водителей автобусов в Нижнем Новгороде обеспечат бесплатной корпоративной мобильной связью. Расширение программы социальных гарантий для сотрудников государственного «Нижегородпассажиравтотранса» произойдет уже в апреле. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Расходы берет на себя перевозчик. Получить безлимитную мобильную связь смогут все желающие водители «Нижегородпассажиравтотранса», - сказала Алена Чернышова.

Как сообщалось ранее, водителям автобусов ГП «Нижегородпассажиравтотранс» начали выдавать полисы добровольного медицинского страхования. Каждый водитель в дополнение к ОМС будет застрахован на 8 млн рублей.