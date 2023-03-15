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НовостиОбщество15 марта 2023 9:46

Водителей нижегородских автобусов обеспечат бесплатной мобильной связью

Расширение социальных гарантий произойдет уже в апреле
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Водителей нижегородских автобусов обеспечат бесплатной мобильной связью.

Водителей нижегородских автобусов обеспечат бесплатной мобильной связью.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Водителей автобусов в Нижнем Новгороде обеспечат бесплатной корпоративной мобильной связью. Расширение программы социальных гарантий для сотрудников государственного «Нижегородпассажиравтотранса» произойдет уже в апреле. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова.

- Расходы берет на себя перевозчик. Получить безлимитную мобильную связь смогут все желающие водители «Нижегородпассажиравтотранса», - сказала Алена Чернышова.

Как сообщалось ранее, водителям автобусов ГП «Нижегородпассажиравтотранс» начали выдавать полисы добровольного медицинского страхования. Каждый водитель в дополнение к ОМС будет застрахован на 8 млн рублей.