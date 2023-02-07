Водителям нижегородских автобусов начали выдавать полисы ДМС Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Водителям автобусов ГП «Нижегородпассажиравтотранс» начали выдавать полисы добровольного медицинского страхования. Каждый водитель в дополнение к ОМС будет застрахован на 8 млн рублей.

– Расходы взял на себя работодатель, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на представителей предприятия.

Как пояснила начальник отдела кадров НПАП-3 Татьяна Селезнева, по дополнительному медицинскому полису каждый водитель сможет обратиться для получения амбулаторно-поликлинической помощи, для прохождения МРТ, компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики. Также по полису водители смогут получить стационарную помощь как плановую, так и экстренную и экстренную помощь.

– Такая забота о здоровье сотрудников проявлена на моей памяти впервые. При нашей работе это очень важно. Был период, когда к водителям относились не очень внимательно. Теперь улучшения стали очень заметны, – отметил при получении полиса водитель с 32-летним стажем Сергей Бахманов.

Напомним, в ноябре 2022 года зарплата водителей «Нижегородпассажиравтотранса» выросла на 30 процентов.