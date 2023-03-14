Миллион рублей направят на достройку нижегородских детских садов в 2023 году. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Один миллион рублей направят на завершение строительства детских садов в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 14 марта.

Так, планируется завершить строительство учреждений на улицах Есенина, Куйбышева, Молитовской, Красноуральской, а также в ЖК «Новая Кузнечиха». Также предполагается провести капитальный ремонт детского сада №23 за 1,8 млн рублей и создать пристрой к школе №168 в микрорайоне Сортировочный на эту же сумму.

Напомним, четыре школы на 4,2 тысячи мест планируют построить в Нижнем Новгороде. Проекты планировок зданий уже одобрили.