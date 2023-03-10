Четыре школы на 4,2 тысячи мест планируют построить в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проекты планировок четырех школ на 4,2 тысячи мест одобрили в Нижнем Новгороде. Соответствующие приказы размещены на сайте регионального минграда.

Так, одна из школ появится в границах улицы Цветочная и Анкудиновское шоссе в Приокском районе. Это будет здание высотой от 2 до 4 этажей. Его площадь составит 8 тыс. квадратных метров. Согласно проекту, школа сможет вместить 1500 учеников. Заказчиком выступает «Строй-Риэлти и К», проектную документацию подготовила компания «СС проект».

Четырехэтажное учебное заведение на 1100 мест будет расположено по улице Космическая в районе домов № 24, 32 в Автозаводском районе. Это здание будет площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Проектную документацию подготовил Институт развития агломерации Нижегородской области по заказу областного Минграда.

Третья школа рассчитана на 825 учеников. Трехэтажное здание расположится в границах улицы Украинская и Комсомольское шоссе в Канавинском районе. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров.

И еще одну общеобразовательную организацию планируют открыть около деревни Новопокровское в Советском районе. Школа рассчитана на 800 мест, а ее площадь составит более 4,7 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, здание будет высотой от 2 до 4 этажей. Заказчиком выступает «Инградстрой», проектную документацию подготовила компания «Линия».