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НовостиОбщество14 марта 2023 16:57

Семейный парк на Бору благоустроят за 95 млн рублей

В настоящее время ведутся поиски подрядчика
Полина ШИБАЛКИНА
Семейный парк на Бору благоустроят за 95 млн рублей.

Семейный парк на Бору благоустроят за 95 млн рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На благоустройство парка культуры и отдыха «Семейный» на Бору выделят 95 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Так, заказчиком проекта выступает «Управление благоустройства Борского округа». В настоящее время ведутся поиски подрядчика. Исполнителю предстоит установить системы водоснабжения и канализации, а также озеленить территорию. Кроме этого, подрядчик должен будет уложить резиновое покрытие и установить в парке новые горки и качели.

Согласно информации, заявки на проведение строительных работ принимаются до 21 марта. И подрядчика выберут 23 марта.

Напомним, сквер у кинотеатра «Москва» планируют комплексно благоустроить за 12,9 млн рублей в Нижнем Новгороде.