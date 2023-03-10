Сквер у нижегородского кинотеатра «Москва» планируют благоустроить за 12,9 млн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сквер у кинотеатра «Москва» планируют комплексно благоустроить за 12,9 млн рублей в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Речь идет о территории в границах дома №1 по улице Проспект Героев и дома №1 по Бурнаковскому проезду в Московском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, благоустройством сквера займется компания «Автодорстрой». Контракт с организацией заключили по начальной цене на 12,9 млн рублей.

Планируется обустроить дорожки, расчистить территорию от кустарников и мелколесья, позаботиться о растущих деревьях и посадить новые. Так, в сквере появятся боярышник, липа, рябина, черёмуха и сирень. Кроме этого, предполагается установить качели, скамейки, урны и информационный стенд.