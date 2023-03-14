Бесплатная парковка появится у ТЦ в Нижегородском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бесплатная открытая парковка появится у торгового центра в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, парковка будет располагаться около дома №1 по улице Германа Лопатина в Нижегородском районе. Ее площадь составит 2 128 квадратных метров.

Так, аукцион по выбору арендатора земельного участка пройдет 19 апреля. Победитель конкурса получит право арендовать участок на три года для организации бесплатной парковки. Так, начальная цена аукциона составляет 1,2 млн рублей.

Напомним, депутаты городской Думы Нижнего Новгорода предложили установить плату с проката электросамокатов.