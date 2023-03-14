Нижегородские депутаты предложили установить плату за размещение электросамокатов. Фото: Яна АСТАХОВА

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода предложили установить плату с проката электросамокатов. Соответствующее предложение обсудили на заседании постоянной комиссии гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 13 марта.

Как отметил глава департамента развития туризма и внешних связей городской администрации Александр Симагин, в настоящее время нет правовых оснований для взимания платы в городской бюджет за размещение электросамокатов. Как оказалось, места стоянки электросамокатов не оборудованы парковочными конструкциями, которые бы нарушали целостность дороги.

Также на заседании рассмотрели вопрос безопасности при использовании электросамокатов. Так, они запрограммированы на снижение скорости до 15 километров в час. Это касается движения на участках с высокой аварийностью и большим количеством пешеходов.

По словам Александра Симагина, аренда электросамокатов востребована как среди жителей города, так и среди туристов. Например, в 2021 году ими воспользовались более миллиона человек, а в 2022 году - еще 1,7 млн человек.