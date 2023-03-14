Здание Чайханы в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 28 млн рублей. Фото: авито.

Двухэтажное здание Чайханы в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 28 млн рублей. Такое объявление появилось на сайте «Авито».

Заведение располагается на улице Мечникова, 65А. Его площадь составляет 630 квадратных метров, а высота потолков достигает 4 метров. По словам продавца, также возможна надстройка 3-го этажа. Стоит отметить, что само здание было построено в 2012 году.

- 10 лет функционирует как ресторан. Успешное прибыльное заведение, полностью укомплектованное, - сообщается в объявлении.

Кроме этого, в заведении имеется грузовой лифт. А на территории здания расположены парковка и сотовая вышка, которую арендуют три мобильных оператора.

Напомним, торговый центр «Канавинский дворик» выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Он расположен на улице Долгополова рядом с Канавинским рынком.