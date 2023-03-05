Нижегородский ТЦ «Канавинский дворик» выставили на продажу. Фото: Яндекс Карты.

ТЦ «Канавинский дворик» выставили на продажу в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте бесплатных объявлений «Циан».

Торговый центр расположен на улице Долгополова рядом с Канавинским рынком. Общая площадь помещения составляет 1682 квадратных метра. Как сообщается в объявлении, здание подключено ко всем коммуникациям. Кроме этого, имеется своя газовая котельная.

По словам продавца, торговый центр оснащён охранно-пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Рядом имеются остановки общественного транспорта и метро.

- В непосредственной близости ЦУМ, «Республика», ТЦ «Чкалов», «Сити» - говорится в объявлении.