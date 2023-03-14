Волонтеры спасли кошку, просидевшую три недели в запертой квартире в Дзержинске

Фото: скрин из видео. Источник: Диана К.

Очередная удивительная история спасения произошла в Дзержинске в Нижегородской области, где волонтёры спасли кошку, просидевшую три недели в запертой квартире на пятом этаже дома. Об этом сообщила зоозащитница Лара Саплина на своей странице в социальной сети.

– Хозяева съехали, кошку оставили, – написала нижегородка.

Волонтёры воспользовались альпинистским снаряжением, чтобы подняться вверх по стене дома и забрать кошку через окно. В настоящее время остается неизвестным, почему животное осталось на такой долгий срок в одиночестве дома. Главное, что теперь с пушистой всё хорошо.

Напомним, ранее герой-столболаз из Семенова спас оказавшуюся в ловушке кошку. Как оказалось, почти четверо суток длинношерстная ярко-рыжая кошечка просидела на верхушке дерева в парке Ленинского комсомола в Семёнове. Животное без остановки жалобно мяукало и просило о помощи, крепко вцепившись когтями в ветку. Хозяйка кошки и местные жители как только не пытались уговорить питомца спуститься, а та, может, и хотела оказаться на земле, но никак не могла. По деревьям она явно лазить не привыкла и испугалась высоты.

Также мы писали, что кошку, брошенную в поезде хозяином, приютили в котокафе в Нижнем Новгороде.

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