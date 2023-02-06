Проводники не решились высадить: Кошку, брошенную в поезде хозяином, приютили в котокафе в Нижнем Новгороде

В спасении малышки участвовал весь коллектив поезда. Фото: Котопёсокафе «Мурррчим» (https://vk.com/kotopesokafemurrrchim¬).

Случаи, когда люди, наигравшись, просто бросают своих питомцев где ни попадя вовсе не редкость. Зачастую напуганные и растерянные животные остаются прямо там, где их оставил хозяин, в надежде, что за ними ещё вернуться, но это происходит редко. Подобный случай недавно произошёл в поезде 035Г, следующему по маршруту «Нижний Новгород – Москва», правда, закончилась эта история вполне позитивно.

Красивую пушистую пассажирку, сидящую в вагоне в одиночестве, заметила проводница и тут же бросилась искать человека, с кем путешествует кошечка. Но вот беда, животное никто не узнавал. Мысли у неравнодушных сотрудников поезда возникали разные: кто-то считал, что хозяин просто бросил своего питомца, а другие переживали, что малышку забыли случайно и уже ищут. В любом случае, высаживать бедное животное на следующей станции не стали, хотя и такой поворот событий мог произойти.

– Малышке очень повезло, что в смене работали добрые люди, которые не высадили её на первой станции, могло быть и так, потому что не положено, а приехали с ней в Москву и потом вернулись в Нижний, – рассказали представители котопёсокафе «Муррчим» в соцсетях.

Хвостатая пассажирка. Фото: Котопёсокафе «Мурррчим» (https://vk.com/kotopesokafemurrrchim¬).

Также проводникам удалось связаться с хозяином кошки, им оказался молодой мужчина, который вышел на станции «Ковров». Сотрудники поезда созвонились с ним и попытались выяснить, что произошло. Мужчина разговаривал очень грубо, неадекватно и ругался матом. Сначала в разговоре с проводниками он сказал, что кошка ему не нужна и «забыл» он её умышленно, однако потом горе-владелец дал заднюю. Испугавшись, что на него напишут заявление в полицию, мужчина выдал сразу три версии происходящего. Во-первых, кошечка принадлежит его девушке и её нужно вернуть. Во-вторых, питомец этот его и он заберёт его через неделю. В-третьих, кошка жила в военной части и была общей.

После таких объяснений стало понятно, что кошку нужно срочно пристраивать в добрые руки, ведь кататься туда-сюда на поезде она не может: не по правилам это, да и для самого животного один стресс.

– Проводники вышли на нас. Мы, конечно, не отказали, хотя сейчас стараемся никого не брать, так как очень тяжело содержать 160 животных, – объяснили в котопёсокафе.

Кошка здорова, но очень напугана. Фото: Котопёсокафе «Мурррчим» (https://vk.com/kotopesokafemurrrchim¬).

Теперь хвостатая путешественница официально поселилась в котопёсокафе «Муррчим» в Нижнем Новгороде и отдавать её прежним хозяевам не намерены.

– Кошка теперь является собственностью благотворительного фонда «Бездомыш», на неё заведён паспорт, – добавили сотрудники.

В настоящее время кошку уже обработали от паразитов, осмотрели на УЗИ и даже сделали ей первую вакцинацию. Как оказалось, пушистая красавица ещё совсем кроха, ей всего пять месяцев. В целом, она здорова, но очень напугана.

– В спасении малышки участвовал весь коллектив поезда, отдельная благодарность начальнику поезда Татьяне Филоновой и электоромеханику Юрию Коновскому, – сообщили в котопёсокафе «Муррчим».

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