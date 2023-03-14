Гостиницу на 180 номеров с подземной парковкой построят в Нижнем Новгороде. Фото: региональный Минград в социальных сетях.

Новую современную гостиницу переменной этажности построят на улице Костина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители регионального Минграда в социальных сетях.

Согласно информации, гостиница будет располагаться на улице Костина в районе домов № 22 и №24. Это будет здание высотой от 1 до 6 этажей. Согласно проекту, гостиница рассчитана на 180 номеров. Кроме этого, на ее территории планируют сделать подземную парковку.

Так, заказчиком выступает ООО «СкайТехнолоджиСервис», проектную документацию подготовила компания «Золотое Сечение». В рамках строительных работ планируется снести аварийные застройки в районе домов №22 и №24 по улице Костина. А также реконструировать местные проезды к внутриквартальной застройке и провести благоустройство территории.

Напомним, четыре школы на 4,2 тысячи мест планируют построить в Нижнем Новгороде.