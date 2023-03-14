Сильный ветер и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 14 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сильный ветер до 20 метров в секунду и гололед ожидаются в Нижнем Новгороде 14 марта. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС.

- До конца дня 14 марта в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидаются усиления юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении. – Также в этот период ожидается сильный гололед. Такая погода сохранится в регионе весь день и всю первую половину ночи 15 марта.

В связи с этим нижегородцев просят быть особенно внимательными на дорогах и учитывать погодные условия.

Напомним, ранее мы писали, что из-за внезапного потепления в Нижнем Новгороде возник настоящий потоп. За считанные часы оказались подтоплены улицы, тротуары и лестницы. Особенно трудно пришлось автомобилистам на улице Бекетова - там свыше 20 машин пробили колеса.