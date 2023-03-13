Столичный подрядчик займется строительством общежитий IT-кампуса на 1,3 тысячи мест в Нижнем Новгороде

Компания займется строительством коливинга в районе Больших оврагов. Фото: Кирилл Мартынов

Определен подрядчик для строительства общежитий IT-кампуса на 1,3 тысячи мест в Нижнем Новгороде. Как сообщает «Ъ», работами займется столичная компания «Монотек-Строй», с которой уже заключен договор подряда.

Речь идет о первой очереди строительства, которое пройдет в районе Больших оврагов. Жилой кампус будет представлять собою несколько отдельно стоящих зданий высотой до 80 метров.

Как заметили архитекторы, презентуя концепцию IT-кампуса, это будет «настоящий рай для интровертов». Здания спроектированы так, что окна комнат не выходят друг на друга.

В настоящее время уже проведены работы по расчистке стройплощадки, а вскоре там разместят строительный городок и установят ограждения.

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