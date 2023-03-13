Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 14:27

Столичный подрядчик займется строительством общежитий IT-кампуса на 1,3 тысячи мест в Нижнем Новгороде

Площадка для строительства уже расчищена
Мария СОРОКИНА
Компания займется строительством коливинга в районе Больших оврагов.

Компания займется строительством коливинга в районе Больших оврагов.

Фото: Кирилл Мартынов

Определен подрядчик для строительства общежитий IT-кампуса на 1,3 тысячи мест в Нижнем Новгороде. Как сообщает «Ъ», работами займется столичная компания «Монотек-Строй», с которой уже заключен договор подряда.

Речь идет о первой очереди строительства, которое пройдет в районе Больших оврагов. Жилой кампус будет представлять собою несколько отдельно стоящих зданий высотой до 80 метров.

Как заметили архитекторы, презентуя концепцию IT-кампуса, это будет «настоящий рай для интровертов». Здания спроектированы так, что окна комнат не выходят друг на друга.

В настоящее время уже проведены работы по расчистке стройплощадки, а вскоре там разместят строительный городок и установят ограждения.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен