Ремонт протекающей крыши детсада №223 в Нижнем Новгороде проведут при хорошей погоде

Детсад №223. Фото: Юлия Дорожкина.

Ремонт протекающей крыши детского сада №223 в Нижнем Новгороде проведут, когда установится хорошая погода. Протекание мягкой кровли произошло после дождей и наступившей оттепели. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в администрации Автозаводского района.

В ближайшее время крышу обследуют и составят смету расходов на проведение работ.

– Кроме того, после просыхания планируется сделать текущий ремонт в помещениях, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее родители малышей сообщили о проблеме. Они рассказали, что в детском саду уже не первый год на головы малышей с потолка капает вода.

– Воспитатели не включают верхний свет, потому что светильники и провода в воде. Затекает даже в скрытые каналы для проводов. Несколько лет производился частичный ремонт крыши, но это не помогает решить проблему, – рассказала нижегородка Юлия Д.

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