Грязные разводы, падающая штукатурка, повсюду тазики и вёдра: В домах нижегородцев из-за оттепели потекли крыши

Проблема по адресу: ул. Звенигородская, 8-7. Фото: Елена Ливен.

С каждым днем Нижний Новгород всё больше и больше напоминает Венецию, а всё потому, что настоящая весна начала вступать в свои права: на улице потеплело, солнце стало светить чаще, а снегопады сменились дождями. Теперь большие кучи снега и наледь стремительно тают, превращаясь в лужи и слякоть под ногами пешеходов. Не сладко, как обычно, приходится и автомобилистам, которые буквально «проплывают» по проезжей части. Бесплатные, но нежеланные водопады подстерегают даже прямо дома! Так, за последние несколько дней тревожные сообщения о том, что с потолка течёт вода, поступили из разных районов города и даже из области.

У тебя крыша протекла!

В конце февраля неожиданный дождь застал пожилую пару прямо в их собственной спальне. Едва супруги открыли глаза поутру, то сразу же обнаружили причину «осадков». Как оказалось, в их доме на улице Рябцева протекла крыша.

– На потолке разводы, по стенам всё течёт. Мы даже электроприборы все из розеток повытаскивали, мало ли, током ударит, – рассказал «Комсомолке» Вениамин Константинович. – Ужас, что творится! Полный беспредел!

Сливают талую воду. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

Местные жители уже отчаялись: в ДУК обращались неоднократно, а там лишь руками разводят, да заявки составляют, но дальше этого не заходит.

Жителям домов №17 и №19 на улице Студенческая тоже приходится тяжко, их квартиры затапливает талая вода прямо с крыши. Грязно-жёлтые разводы, влажные стены, тазики и вёдра уже стали частью постоянного интерьера. К сожалению, дорогим ремонтам тоже пришёл конец. От ДУКа Советского района собственники квартир помощи пока не дождались.

Натяжной потолок с водой внутри. Источник: Регион-52 | Нижний Новгород

В настоящий аквапарк превратился один из этажей дома №10б по улице Бекетова, где вода хлещет буквально со всех сторон. В одной из квартир из-за протечки обвалился потолок, после этого заливать стало еще три квартиры на этаже снизу.

В некоторых домах по лестничным площадкам подъездов побежали ручьи, в других – настоящие водопады.

Плывут детсадовцы и студенты

Весомый ущерб талые воды нанесли и студентам нижегородского строительного университета, проживающим в общежитии №1 по адресу: улица Гоголя, 3. Жилые комнаты превратились в декорации для ужастика: в некоторых местах обвалился потолок и светильники, стены стали пузыриться, а на полу собрались озерца.

– Отличный урок будущим строителям: вот так выглядит здание, в котором невозможно жить, – иронично пишут пользователи в соцсетях.

Детсад №223. Фото: Юлия Дорожкина.

Скоро уроки «плавания» станут востребованными в детском саду №223 в Автозаводском районе, где уже не первый год на головы малышей с потолка капает вода.

– Воспитатели не включают верхний свет, потому что светильники и провода в воде. Затекает даже в скрытые каналы для проводов. Несколько лет производился частичный ремонт крыши, но это не помогает решить проблему, – рассказала нижегородка Юлия Д.

По области всё те же проблемы

В Дзержинске дом №7 по проспекту Дзержинского заливает уже третью неделю: вода проникла в подъезды и квартиры. Такую ситуацию местные наблюдают каждый год с приходом оттепели и это при том, что капитальный ремонт в доме был сделан в 2020-2021 годах. Казалось бы, проблема должна быть решена, но она почему-то только усугубились.

– Я сбилась со счёта, сколько раз уже обращалась в управляющую компанию, в администрацию, в МУП «Городское жилье». Результата на сегодняшний день нет, – поделилась местная жительница в соцсетях. – Приезжали службы, чистили снег. Но фактический ремонт и устранение проблемы так и не были произведены. В подъезде льет просто водопадом.

В администрации города Дзержинска сообщили, что кровля на вышеуказанном доме была повреждена во время очистки от снега. В ближайшее время крышу отремонтирует обслуживающая организация ООО «УК «Жилой мир».

– Жителям необходимо обратиться с заявкой в свою управляющую компанию для составления акта о протекании, чтобы зафиксировать ущерб и получить компенсацию, – подытожили представители ведомства.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы уточнить, какие меры будут приняты по факту протечки крыш.

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