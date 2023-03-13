Двое нижегородцев получили от ФСБ предостережение о госизмене

Двое нижегородцев получили предостережение от ФСБ о госизмене. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Нижегородской области два человека получили от ФСБ предостережение о недопустимости совершения государственной измены. Один случай произошел в Нижнем Новгороде, другой – в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

- Управлением получена информация о том, что граждане переводили деньги иностранным организациям, деятельность которых направлена против безопасности России. Указанные действия создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», - пояснили в ведомстве.

В целях недопущения преступления ФСБ объявила официальное предостережение указанным лицам.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, он собирался принимать участие в СВО на стороне противника.