Двое нижегородцев получили от ФСБ предостережение о госизмене

Двое нижегородцев получили предостережение от ФСБ о госизмене.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Нижегородской области два человека получили от ФСБ предостережение о недопустимости совершения государственной измены. Один случай произошел в Нижнем Новгороде, другой – в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.
- Управлением получена информация о том, что граждане переводили деньги иностранным организациям, деятельность которых направлена против безопасности России. Указанные действия создали условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», - пояснили в ведомстве.
В целях недопущения преступления ФСБ объявила официальное предостережение указанным лицам.
Напомним, на днях в Нижнем Новгороде задержали мужчину, который подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным ФСБ, он собирался принимать участие в СВО на стороне противника.