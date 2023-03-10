Жителя Нижнего Новгорода задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины. Фото: УФСБ России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ – «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Об этом сообщает Управление ФСБ России по Нижегородской области.

По информации ведомства, молодой человек намеревался принимать участие в специальной военной операции на стороне противника.

- Фигурант уголовного дела инициативно принял решение об установлении отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями спецслужб Украины, в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации, путем личного участия в вооруженном конфликте между Российской Федерацией и Украиной на стороне последней, - сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как правоохранители вышли на подозреваемого, не раскрывается. Судя по опубликованным кадрам, его задержали около Вечного огня на площади Жукова в Приокском районе.

Задержанный мужчина во всем сознался, и сейчас он находится под стражей по решению суда. Правоохранители в свою очередь продолжают искать иные эпизоды его преступной деятельности.