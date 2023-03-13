Нейросеть предложила варианты дизайна нижегородских трамваев

Представленные варианты отдаленно напоминают уже существующий транспорт. Фото: "Нижегородэлектротранс".

Нейросеть показала, как могли бы выглядеть трамваи в Нижнем Новгороде. Фотографиями предложенных решений поделился «Нижегородэлектротранс» в своих соцсетях.

Всего опубликовано четыре варианта. По версии искусственного разума, как бы ни выглядел нижегородский транспорт, он должен быть исполнен в бежевых и алых тонах, а за счет больших окон водителю должен открываться широкий обзор. В целом все представленные варианты отдаленно напоминают уже используемые в различных странах модели трамваев.

Ранее нижегородцам показали, как будет выглядеть новый трамвай «МиНиН», и что получится, если дать нижегородскому электротранспорту новую жизнь.

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