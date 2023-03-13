«Нижновэнерго»: сход снега с крыш домов может привести к обрывам линий электропередачи

Специалисты «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» напоминают руководителям предприятий и организаций о необходимости своевременной очистки снега и наледи с крыш зданий и сооружений.

С наступлением потепления появляется опасность обрыва линий электропередачи из-за самопроизвольного и неконтролируемого схода снега с крыш. Обрывы проводов приводят к перебоям в электроснабжении. Также возможны случаи короткого замыкания, которые в свою очередь приводят к выходу из строя бытовой техники и аппаратуры, несчастным случаям при поражении электрическим током.

При очистке крыш от снега должны быть соблюдены все меры предосторожности. Если есть необходимость отключения электроэнергии для обеспечения безопасности проведения работ, необходимо предварительно подать заявку через Единую дежурно-диспетчерскую службу вашего населенного пункта с указанием места и времени проведения таких работ.

Руководители компаний, которые ведут работы по расчистке снега с крыш, должны помнить, что во избежание поражения электрическим током нельзя приближаться к оборванному проводу линий электропередачи. Если вы обнаружили оборванные провода, висящие в воздухе или находящиеся на земле, нельзя подходить к ним на расстояние ближе 8-10 метров. Необходимо принять меры к ограждению этого места, поставить наблюдающего и сообщить о повреждении в Единую дежурно-диспетчерскую службу или Контакт-центр компании «Россети Центр и Приволжье» по телефону 8 800-220-0-220.

Энергетики отмечают, что при выезде ремонтных бригад для устранения обрывов проводов по причине схода снега с крыш, будет составлен Акт о нарушениях электроснабжения. На основании этого Акта будет составлен расчет сметы затрат, который будет направляться в адрес той компании на территории которой произошло нарушение.