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НовостиОбщество13 марта 2023 7:52

Потолок рухнул в студенческом общежитии ННГАСУ на улице Ильинской

В помещении обрушились осветительные приборы и штукатурка
Мария СОРОКИНА
В помещении обрушились лампы и штукатурка. Фото: "Нижний №1".

В помещении обрушились лампы и штукатурка. Фото: "Нижний №1".

Частичное обрушение потолка наблюдали студенты, проживающие в общежитии №1 ННГАСУ в Нижнем Новгороде. Как сообщает Телеграм-канал «Нижний №1», инцидент произошел в здании по адресу улица Ильинская, 65. Ввиду оттепели талая вода потекла через прохудившуюся крышу и привела к обрушению штукатурки и осветительных приборов.

Отметим, что это не единственный подобный инцидент. Как только столбик термометра за окном поднялся выше нуля, нижегородцы все чаще стали жаловаться на протекающие крыши и обрушающуюся штукатурку.

С целью разобраться в случившемся, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запросы в пресс-службу вуза и профильные организации. Следите за новостями!

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