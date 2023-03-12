Нижегородцы жалуются на протекшие крыши из-за потепления Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Нижнего Новгорода стали массово жаловаться на протекшие крыши из-за потепления. Об этом они сообщают в социальной сети ВКонтакте.

Крыша протекает в детском саду №223 Автозаводского района. Нижегородка сообщает, что каждую весну потолок второго этажа садика заливают талые воды. В этом году вода уже практически капает на головы.

Также кровля течет в квартире дома №8 по улице Звенигородской. Все началось 6 марта, а после очистки крыши от снега 8 марта течь с потолка стало еще сильнее.

В доме по улице Бекетова, 10б, заливает целый этаж. В одной из квартир от протечки обвалился потолок. После этого заливать стало еще три квартиры на этаже снизу.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» направила запрос в администрацию города, чтобы уточнить, какие меры будут приняты по факту протечки крыш.

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