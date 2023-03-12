Сильный ветер ожидается в Нижегородской области вечером 12 и ночью 13 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Усиление южного и юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду ожидается по Нижнему Новгороду и области вечером 12 и ночью 13 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сотрудники ведомства рекомендуют населению парковать автомобили вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций. Гражданам, находящимся на улице, советуют держаться подальше от легких построек, зданий и ЛЭП.

Кроме того, жителям города и области напоминают обращать внимание на провода линий электропередач и контактных сетей электротранспорта. При обнаружении оборванных проводов нужно сообщить районной администрации о месте обрыва.

Напомним, в связи с погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

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