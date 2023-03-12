Сильный ветер и гололед ожидаются в Нижегородской области 12 марта Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Порывистый юго-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и гололед ожидаются по Нижнему Новгороду и области в ближайшие три часа 12 марта. Такая погода сохранится до конца дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В связи с погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушение слабоукрепленных конструкций и крыш зданий, а также падение деревьев.

– На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари. Будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем, – рекомендует ГУ МЧС России по Нижегородской области.

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