Перебои с электричеством наблюдаются в двух районах Нижегородской области из-за непогоды 12 марта

Перебои с электричеством наблюдаются в двух районах Нижегородской области из-за непогоды Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители двух районов Нижегородской области частично остались без света из-за неблагоприятной погоды 12 марта. Нарушения электроснабжения наблюдаются в Богородском и Большемурашкинском районах области. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго».

На данный момент 49 человек и 21 единица техники задействованы для восстановления подачи электричества в районах Нижегородской области.

Энергетики подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также для снабжения электричеством социальнозначимых объектов в распоряжении филиала есть резервные источники, суммарная мощность которых равна 8МВт.

Ранее мы сообщали, что порывистый юго-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду и гололед ожидаются по Нижнему Новгороду и области.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен