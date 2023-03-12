Дорогу до Шуховской башни на Оке планируют построить в Дзержинске ФОТО: пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго»

Дорогу до Шуховской башни на Оке хотят построить в Дзержинске при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом в своем телеграм-канале сообщает глава Дзержинска Иван Носков.

На данный момент уже известно, что трассировка дороги пройдет в обход поселка Дачный. О других деталях строительства в администрации Дзержинска расскажут после того, как Законодательное собрание Нижегородской области одобрит выделение финансирования проекта.

– Шуховка – это не единственный, но один из самых важных символов Дзержинска. И дорога к башне дзержинцам и гостям города и области, конечно, необходима, – отмечает Иван Носков.

В июне 2022 года мы рассказывали о благоустройстве территории вокруг Шуховской башни.

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