Туристический центр и причал появятся на территории вокруг Шуховской башни

Территория вокруг Шуховской башни будет благоустроена. Фото: Россети Центр и Поволжье.

Масштабное благоустройство ждет территорию вокруг Шуховской башни в Нижегородской области. «Шуховка», как называют ее дзержинцы, стала одной из знаковых достопримечательностей на Оке. Сегодня 128-метровый гиперболоид, разработанный Владимиром Шуховым в начале прошлого века, является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения. Совсем скоро территория башни станет новым центром притяжения туристов.

- В рамках программы подготовки к столетию города «Дзержинск-100» на площадке около Шуховской башни планируется создание Центра круизного туризма «Шуховская башня», - рассказали «КП - Нижний Новгород» в администрации города Дзержинска.

Проект предусматривает полное переосмысление территории вокруг Шуховской башни. Там появятся малые архитектурные формы, причал-понтон для организации речных прогулок по Оке, магазины и точки питания. Кроме того, запланировано создание Центра детско-юношеского туризма и образования, гостиничных комплексов. Рабочим также предстоит выполнить реконструкцию причальной стенки и построить подъезд к причалу. Благоустройство также затронет территорию у бывшего речного вокзала — там отстроят пассажирский павильон и портовую площадь.

К слову, история «шуховки» полна драматичных моментов. Раньше таких башен было шесть. Четыре из них (20 и 128 метров) располагались на стороне Дзержинска, а еще две 68-метровых - на окраине села Дуденево на противоположном берегу. Каждая из башен в свое время служила опорой для высоковольтных линий электропередач между Дзержинском и Богородском. Позже трасса ЛЭП получила новый маршрут, а четыре башни 20 и 68 метров ушли на металлолом. Оставшиеся две «сестры» простояли вместе до 2005 года, пока одна из них не упала. «Выживший» гиперболоид решили сохранить. В 2020 году «шуховку» и прилегающую к ней территорию начали приводить в порядок — восстановили основание сооружения, укрепили берег и построили набережную. Сама башня стала наряднее — ее покрасили краской с антикоррозийными свойствами и подсветили. Вот так ржавеющая полузабытая металлоконструкция превратилась в эффектный и модный объект для селфи и даже рекомендована на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как яркий пример русского архитектурного авангарда.

Впереди еще много работы, но уже сейчас Шуховская башня является предметом вдохновения для фотографов и художников. В числе первых новую подсветку на башне запечатлела фотограф Екатерина Юлина.