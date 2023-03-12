Энергетики филиала «Нижновэнерго» готовы к работе в условиях непогоды

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа 12 марта 2023 года ожидаются неблагоприятные погодные явления: усиление юго-восточного ветра с порывами до 15-20 м/с, местами гололед, ледяной дождь, на дорогах гололедица, с сохранением до конца дня 12 марта. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» работает в режиме повышенной готовности.

К оперативному реагированию готовы 224 бригады: 827 энергетиков и 383 единиц спецтехники. Специалисты оснащены высокопроходимой техникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 8 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Оперативные и ремонтные бригады приведены в состояние повышенной готовности к выполнению восстановительных работ.

Напоминаем, что сообщить о нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).