Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» состоится в Нижнем Новгороде осенью 2023 года

Участие в фестивале примет легенда мирового джаза Игорь Бутман ФОТО: сообщество ВКонтакте «Парк «Швейцария» || Нижний Новгород»

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» пройдет в Нижнем Новгороде осенью 2023 года. Он в третий раз порадует нижегородцев насыщенной и разнообразной программой. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Парк «Швейцария» || Нижний Новгород».

В рамках программы фестиваля в парке «Швейцария» выступят 25 коллективов, исполнителей, солистов и оркестров из разных городов России. Также участие примет легенда мирового джаза Игорь Бутман.

Кроме того, для гостей мероприятия подготовят мастер-классы, лекции и экскурсии.

Фестиваль продлиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.

Напомним, 7,7 млн рублей будут направлены на проведение третьего джазового фестиваля «Осень в «Швейцарии» в 2023 году.

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