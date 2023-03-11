Три нижегородских проекта получат 10 млн рублей от Президентского фонда Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три нижегородских проекта будут реализованы за 10 млн рублей. Они победили в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

7,7 млн рублей будут направлены на проведение третьего джазового фестиваля «Осень в «Швейцарии» в 2023 году. В программе планируются выступления 25 коллективов, исполнителей, оркестров и солистов из городов России.

ДК имени Орджоникидзе получит 346 тысяч рублей на организацию музыкально-культурного пространства «От классики до современности». Отметим, что концерты из Дворца культуры будут доступны в рамках прямых трансляций.

1,9 млн рублей получит театр «Комедiя». Денежные средства будут направлены на проведение Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров «Поволжье»-2023 и создание группы специалистов театрального искусства.

Благодаря реализации проектов может получить развитие культура Нижнего Новгорода.

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