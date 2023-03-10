Около 22% нижегородцев хотели бы переехать за границу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 22% жителей Нижегородской области хотели бы переехать в другую страну. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, 22% нижегородцев хотели бы переехать заграницу, 31% - имеют желание уехать в другой регион России. Еще 12% жителей области не против переехать в другой город своего региона. И все же 24% нижегородцев хотят остаться в своем регионе.

Отмечается, что желание сменить страну чаще всего встречается у менеджеров высшего звена (56%), специалистов по маркетингу и рекламе (52%), а также IT-специалистов (47%).

При этом 61% респондентов рассматривают для переезда Европу, 42% - США и Канаду, а 37% - Азиатские страны.

Напомним, Нижегородская область заняла 7 место в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2022 года.